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Dünya
AA 05.12.2023 17:32

İsrail ordusunun Lübnan'a yönelik saldırısında ilk kez bir Lübnan askeri öldü

İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyine düzenlediği saldırıda 1 Lübnan askerinin öldüğü, 3 askerin de yaralandığı bildirildi.

İsrail ordusunun Lübnan'a yönelik saldırısında ilk kez bir Lübnan askeri öldü
[Fotograf: AA]

Lübnan resmi ajansı NNA'da yer alan habere göre, İsrail güçleri Lübnan'ın güneyindeki sınır bölgesinde yer alan Kefrkilla beldesi yakınında Lübnan ordusuna ait bir noktayı topçu atışıyla hedef aldı.

Lübnan ordusu X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada İsrail saldırısında 1 askerinin öldüğünü, 3'ünün de yaralandığını duyurdu.

İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyine yönelik düzenlediği saldırıda ilk kez bir Lübnan askeri hayatını kaybetmiş oldu.

İsrail-Lübnan sınırında 8 Ekim’den bu yana İsrail ordusu ile Hizbullah arasında karşılıklı saldırılar yaşanıyor. Bu saldırılarda 89 Hizbullah mensubu ve 6 İsrail askeri öldü.

Hizbullah Hareketi de bugün yaptığı açıklamada Lübnan'ın güneyinden İsrail'e ait sınır üzerinde bulunan 4 askeri noktanın hedef alındığını duyurmuştu.

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