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Dünya
AA 05.12.2023 17:13

King's College London'da Filistin'e desteğini duyuran 3 öğrenci temsilcisi görevinden alındı

King's College London Öğrenci Birliğinde (KCLSU) temsilci olarak seçilen Hassan Ali, Sadaf Abbas Cheema ve Alizeh Abrar'ın sosyal medya paylaşımına göre, temsilciler, Gazze'de ateşkes ilan edilmesini talep eden bir açıklamayı sosyal medya hesaplarında paylaştı.

King's College London'da Filistin'e desteğini duyuran 3 öğrenci temsilcisi görevinden alındı
[Fotograf: AA]

Söz konusu açıklamayı, 27 Kasım'da, sosyal medya hesaplarında paylaşan Ali, Cheema ve Abrar, KCLSU'daki görevlerinden uzaklaştırıldığını duyurdu.

Ali, Cheema ve Abrar, yaptıkları açıklamada, sosyal medya paylaşımının ardından KCLSU'daki üst düzey yöneticilerin "sözlü tehditleri" ve paylaşımı kaldırmaya zorlamak için "korkutma taktikleri" ile karşı karşıya kaldıklarını ifade etti.

Öğrenci temsilcileri, "İslamofobi (Müslüman karşıtlığı) farkındalık ayında Filistinlilerin insan haklarını savunmak gibi bir 'suç' işlediği için 3 Müslüman temsilcinin açığa alınmakla tehdit edilmesindeki ironinin, KCLSU'nun üst düzey yöneticileri tarafından fark edilmemiş olması talihsizliktir." değerlendirmesinde bulundu.

KCLSU, King's College London'daki 30 bin öğrenciyi temsil etmekte olup, birliğin üyeleri her yıl yönetim kurulunu oluşturmak üzere temsilcilerini seçiyor.

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