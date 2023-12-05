İsrail ordusu Batı Şeria'da zihinsel engelli bir Filistinliyi vurdu

İsrail askerleri El Halil'de bir Filistinliyi sıfır mesafeden vurarak yaraladı.

Filistin Kızılayından yapılan açıklamaya göre kalçasından yaralanan 34 yaşındaki Filistinliye ilk tıbbi müdahale olay yerinde yapıldı. Yaralı Filistinli daha sonra tedavi için hastaneye kaldırıldı.

Görgü tanıkları, gözaltına alınmak istenen Filistinlinin zihinsel engelli olduğunu aktardı.

Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, İsrail askerinin gözaltına almak istediği bir Filistinliye sıfır mesafesinden ateş açtığı görülüyor.