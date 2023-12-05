Japonya açıklarında düşen ABD askeri uçağının mürettebatından 6 kişinin cesedine ulaşıldı

Resmi Kyodo ajansına göre, Japonya Sahil Güvenliği, ülkenin güneyindeki Yakuşima Adası açıklarında geçen hafta düşen, içerisinde 8 kişinin bulunduğu ABD ordusuna ait askeri uçağa ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, Japonya Öz Savunma Kuvvetleri (SDF), Sahil Güvenlik ve yerel balıkçıların işbirliğiyle yürütülen çalışmalarda şu ana kadar uçak mürettebatından 6 kişinin cansız bedenine ulaşıldığı, 2 kişi için arama faaliyetlerinin sürdüğü belirtildi.

Tokyo'nun batısındaki Yokota Hava Üssü'nde görev yapan ABD Hava Kuvvetlerine ait "CV-22 Osprey" nakliye uçağı, 29 Kasım'da yerel saatle 14.40 sularında ülkenin güneyindeki Yakuşima Adası açıklarında düşmüştü.

Japonya Savunma Bakanı Kihara Minoru, kaza sonrası açıklamasında, ABD’ye, bu hava araçlarının güvenliğini teyit etmesi çağrısında bulunmuştu.

Japonya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "CV-22 Osprey" tipi nakliye uçaklarının, şimdilik yerde tutulacağı bildirilmişti.