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Dünya
AA 05.12.2023 16:40

Hizbullah İsrail'e ait 4 askeri noktaya saldırı düzenledi

Lübnan'daki Hizbullah Hareketi, İsrail'e ait sınır üzerinde yer alan 4 askeri noktaya saldırı düzenlediğini duyurdu.

Hizbullah İsrail'e ait 4 askeri noktaya saldırı düzenledi
[Fotoğraf: AFP (Arşiv)]

Hizbullah, Lübnan'ın güneyinden İsrail'e yönelik düzenlediği saldırılar hakkında açıklama yaptı.

Açıklamada İsrail'e ait ve sınır üzerinde bulunan Bayad Blida, Zibdin, Tahyat Üçgeni ve Ruveysat el Asi askeri noktalarına güdümlü füze ve uygun silahlarla saldırı düzenlendiği ifade edildi.

Lübnan resmi ajansı NNA'da yer alan habere göre ise İsrail ordusu Lübnan'ın güneyindeki bazı bölgelere yönelik saldırılar gerçekleştirdi.

Haberde, İsrail güçlerinin Lübnan'a ait Teyr Harfa, Nakura, Hiyam, Meysel el Cebel beldelerinin etrafını topçu atışlarıyla vurduğu kaydedildi.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim’den bu yana sınırda karşılıklı saldırılar yaşanıyor. Bu saldırılarda 89 Hizbullah mensubu ve 6 İsrail askeri öldü.

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