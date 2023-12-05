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Dünya
AA 05.12.2023 16:35

Gazze'de 'salgın felaketi' yaşanıyor

İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de su, gıda, ilaç ve hijyen malzemelerindeki eksiklik nedeniyle salgın felaketi yaşandığı uyarısı yapıldı.

Gazze'de 'salgın felaketi' yaşanıyor
[Fotograf: AP]

Filistin Sağlık Bakanı Mey Keyle, işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentinde düzenlediği basın toplantısında Gazze'deki sağlık durumuna ilişkin bilgi verdi.

Meyle, İsrail saldırıları nedeniyle yerinden edilmiş sivillerin kaldığı okul, hastane gibi sığınma merkezlerindeki salgın vakalarının, kelimenin tam anlamıyla felaket düzeye ulaştığını belirtti.

Gazze'de su, gıda, ilaç ve hijyen malzemelerinin çok azaldığına dikkati çeken Meyle, bunun sığınmacılar arasında hastalıkların ve salgınların hızlıca yayılmasına ve bir salgın felaketinin yaşanmasına neden olduğunu dile getirdi.

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Doktorlar, bulaşıcı hastalıkların Gazze'nin güneyinde hızla yayıldığını bildirdi

Meyle, yerinden edilenler arasında kayıt altına alınan salgın hastalık vakalarının dikkat çekici bir şekilde arttığının gözlendiğini kaydetti.

Bir ayda görülen ishal vakaları iki yılda görülen vaka sayısını geçti

Vakaların "korkunç bir boyuta" ulaştığına işaret eden Meyle, bölgedeki hastalık ve salgın vakalarıyla ilgili şu bilgileri verdi:

"117 bin akut solunum yolu enfeksiyonu vakası, 5 yaş altı çocuklarda 86 bin ishal ve dehidrasyon (sıvı kaybı) vakası, 26 bin uyuz ve bit, 2 bin 400'den fazla da su çiçeği vakası tespit edildi. Gazze'de sadece bir ay içinde çocuklarda görülen ishal vakaları, aynı yaş grubunun 2020 ve 2021 yıllarında kaydedilen ishal vakalarını geçti. Hepatit vakalarında da artış gözlendi."

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Gazze'deki sağlık sektöründeki sıkıntılara da değinen Meyle, bölgede ilaç sıkıntısı yaşandığını ve yatak kapasitesinin yetersiz olduğunu ifade etti.

Meyle, "Hala 20 hastane hizmet dışı. Gazze'nin güneyindeki hastanelerin doluluk oranı yüzde 216'yı geçti. Bunun yanı sıra ciddi anlamda personel, ilaç, tıbbi malzeme ve yakıt sıkıntısı var." dedi.

İsrail saldırıları nedeniyle Gazze nüfusunun yaklaşık yüzde 80'ine denk gelen 1,8 milyondan fazla kişinin yerinden edildiğini kaydeden Meyle, 7 Ekim'den bu yana İsrail'in saldırıları sonucu Gazze'de benzeri görülmemiş bir insanlık krizi yaşandığını ve alt yapının tahrip olduğunu ifade etti.

Meyle, Gazze'de hayatını kaybedenlerin 15 bin 900'ü, yaralıların sayısının ise 42 bini aştığını belirterek, bunların yüzde 70'inden fazlasını kadın ve çocukların oluşturduğuna dikkati çekti.

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