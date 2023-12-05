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Dünya
AA 05.12.2023 15:51

2024 sonunda zorla yerinden edilenlerin sayısının 130 milyonu aşması bekleniyor

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği, 2024 sonuna kadar zorla yerinden edilen veya tabiiyetsiz kalan kişi sayısının 130 milyonu aşmasının öngörüldüğünü açıkladı.

2024 sonunda zorla yerinden edilenlerin sayısının 130 milyonu aşması bekleniyor
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) gelecek yıl sonuna kadar yerinden edilmesi öngörülen kişi sayısıyla ilgili X sosyal medya platformundan paylaşımda bulundu.

Paylaşımda, "2024 yılı sonuna kadar 130 milyondan fazla kişinin zorla yerinden edilmesi veya devletsiz kalması bekleniyor. BMMYK bu kişileri korumaya kararlı. Bugünkü taahhüt konferansımızda, ortaklarımızdan acil mali destek sağlamalarını istiyoruz." ifadeleri yer aldı.

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BMMYK, 25 Ekim'de yayımladığı raporunda, dünya genelinde süren savaş, şiddet ve insan hakları ihlalleri nedeniyle zorla yerinden edilenlerin sayısının, bu yılın haziran-eylül döneminde 4 milyon artarak 114 milyonu aştığının tahmin edildiğini bildirmişti.

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