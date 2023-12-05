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Dünya
AA 05.12.2023 15:22

Kassam Tugayları İsrail'e ait 16 askeri aracı hedef aldığını duyurdu

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze Şeridi'nin güneyinde İsrail'e ait 16 askeri aracı hedef aldığını duyurdu.

Kassam Tugayları İsrail'e ait 16 askeri aracı hedef aldığını duyurdu

Kassam Tugayları'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Gazze'nin güneyindeki Han Yunus kentinin doğusunda İsrail'e ait 16 askeri aracın Yasin 105 roketleriyle hedef alındığı" ifade edildi.

Hedef alınan askeri araçlar arasında bölgeye giren tank ve buldozerlerin de bulunduğu belirtilen açıklamada, Kassam Tugayları'nın Han Yunus'un doğusunda 2 İsrail askerini doğrudan vurarak yaraladığı aktarıldı.

Açıklamada ayrıca İsrail'in Gazze'de sivillere yönelik katliamına yanıt olarak Biru's Sebi kentine roket saldırısı düzenlendiği kaydedildi.

İsrail savaş uçaklarının Gazze'nin güneyindeki Han Yunus kentine düzenlediği saldırıda en az 40 Filistinlinin hayatını kaybettiği bildirilmişti.

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