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Dünya
AA 05.12.2023 15:10

Gazze'de her 10 dakikada 1 çocuk öldürülüyor

DSÖ'nün işgal altındaki Filistin topraklarındaki temsilcisi Richard Peeperkorn, Gazze'de her 10 dakikada 1 çocuğun öldürüldüğünü belirterek, "Bu anlamda insanlığın en karanlık anına yakın olduğumuzu düşünüyorum. Gazze için kalıcı ateşkese ihtiyacımız var" ifadelerini kullandı.

Gazze'de her 10 dakikada 1 çocuk öldürülüyor
[Fotograf: Reuters]

Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) işgal altındaki Filistin topraklarındaki temsilcisi Richard Peeperkorn, Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi'nin haftalık basın toplantısına çevrim içi katılarak, İsrail'in ablukası ve yoğun saldırıları altındaki Gazze'deki duruma ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

7 Ekim'den bu yana Gazze'de yaklaşık 16 bin kişinin öldürüldüğünü hatırlatan Peeperkorn, "Öldürülenlerin yüzde 60'ından fazlası kadın ve çocuk. 42 binden fazla kişi de yaralandı." dedi.

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Peeperkorn, "Gazze'de ortalama her 10 dakikada 1 çocuk öldürülüyor. Bu anlamda insanlığın en karanlık anına yakın olduğumuzu düşünüyorum. (Gazze'de) Kalıcı ateşkese ihtiyacımız var." diye konuştu.

İsrail'in Gazze'yi işgalinde son durum

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme" gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken, İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı.

İsrail'de 7 Ekim'deki saldırılarda 310'dan fazlası asker olmak üzere 1200 İsraillinin öldüğü, 5 bin 132 kişinin yaralandığı duyuruldu. İsrail ordusuna göre, Gazze Şeridi'ne düzenlenen kara saldırılarında 78, Lübnan sınırında ise 6 İsrail askeri öldürüldü.

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Gazze'deki hükümete göre, 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'nde İsrail saldırılarında öldürülen Filistinlilerin sayısı, 6 bin 150'den fazlası çocuk ve 4 binden fazlası kadın olmak üzere 15 bin 899'a yükseldi.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te de 7 Ekim'den bu yana İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 260 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu, Gazze'de on binlerce yaralı ile sivilin sığındığı onlarca hastaneyi zorla tahliye ettirmek için yerleşkelerini ya da ana binalarını vurdu, işgal sırasında bazı hastaneleri bastı.

Saldırılarda yüzlerce kişi öldü ve yaralandı.

İsrail ordusunun 8 Ekim'den bu yana Lübnan'ın güneyine yönelik saldırılarında 22 sivil hayatını kaybederken, Hizbullah ile sınırda girdiği çatışmalarda ise 89 Hizbullah mensubu öldü.

Hamas ile İsrail arasındaki esir takası mutabakatı

İsrail ile Hamas arasındaki çatışmalara 4 gün "insani ara" verilmesine ilişkin uzlaşma, 24 Kasım Cuma günü saat 07.00'de (TSİ 08.00) uygulamaya girmiş ve daha sonra 3 gün daha uzatılmıştı.

İsrail ile Hamas arasında varılan esir takası mutabakatı çerçevesinde Gazze Şeridi'nden 81 İsrailli esir, İsrail hapishanelerinden de 240 Filistinli esir serbest bırakıldı.

İsrail ordusu, 1 Aralık'ta "insani ara"nın bitmesinin hemen ardından Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarına yeniden başladı.

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Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Filistin - İsrail Çatışması Gazze İsrail
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