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Dünya
AA 05.12.2023 16:45

Fransa'da hükümetten "Müslüman karşıtı" gazeteciye polis koruması

Ulusal basında yer alan haberlere göre, İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, Fransız televizyon kanalı LCI'de çalışan Fas kökenli Yahudi gazeteci Ruth Elkrief'in "hedef gösterildiğini" ileri sürerek, bu kişiye polis koruması sağladıklarını belirtti.

Fransa'da hükümetten "Müslüman karşıtı" gazeteciye polis koruması
[Fotograf: Reuters]

Darmanin, polis koruması kararının, Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) partisi lideri Jean-Luc Melenchon'un gazeteciye ilişkin sosyal medya paylaşımının ardından verildiğini söyledi.

Televizyon ekranlarında İsrail yanlısı sert söylemleriyle tanınan gazeteciye polis koruması sağlanmasının ardından solcu milletvekilleri hükümete tepki gösterdi.

Filistin'e destek veren LFI milletvekilleri, sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarda, 7 Ekim'den bu yana aşırı sağcılar tarafından tehdit edildiklerini, bu tehditleri her fırsatta dile getirdiklerini ancak hükümetin kendilerine polis koruması sağlamadığını belirtti.

Melenchon, X hesabından yaptığı paylaşımda, Ruth Elkrief’i "manipülatör" olarak niteleyerek, "Eğer Müslümanlara hakaret etmezsek bu fanatik sinirleniyor. Elkrief, bütün siyasi hayatını Müslümanları karalamaya indirgiyor." ifadesini kullanmıştı.

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