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Dünya
AA 05.12.2023 17:29

İsrail basınına göre Gazze'de her Hamas mensubu için iki sivil öldürüldü

İsrail basını, Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarda ordunun 7 Ekim'den bu yana 5 bin Hamas mensubunu öldürmek için 10 bin Filistinli sivili katlettiğini aktardı.

İsrail basınına göre Gazze'de her Hamas mensubu için iki sivil öldürüldü

Times of Israel'in haberine göre, İsrail ordusundan ismi açıklanmayan üst düzey bir yetkili, şu ana kadar "Hamas ve diğer gruplara bağlı 5 bin Filistinli savaşçının öldürüldüğü" yönündeki bilgiler hakkında, "bu rakamın aşağı yukarı doğru olduğunu değerlendirdiklerini" belirtti.

İsrailli yetkili, bunun, öldürülen her Hamas mensubu için iki Filistinli sivilin katledildiği anlamına gelmesinin sorulması üzerine, "bire iki oranının kötü olmadığını söylemedikleri" değerlendirmesinde bulundu.

Hamas'ı sivilleri "kalkan" olarak kullanmakla suçlayan İsrailli yetkili, "sivil can kayıplarını önlemek için yüksek teknoloji bir yapay zeka sistemi kullandıklarını" savundu.

Gazze'deki hükümete göre, İsrail'in bölgeye 7 Ekim'den bu yana düzenlediği saldırılarda, 6 bin 150'den fazlası çocuk ve 4 binden fazlası kadın olmak üzere 15 bin 899 Filistinli öldürüldü.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ndeki işgaline karşı direnen Hamas, çatışmalarında silahlı kaç mensubunun öldürüldüğü bilgisini paylaşmıyor.

Tel Aviv merkezli "+972" isimli internet sitesinin Local Call işbirliğiyle yaptığı araştırmada, İsrail ordusunun yapay zekayla otomatik üretilen hedeflerle daha fazla noktayı bombaladığına, bu nedenle Gazzeli sivilleri "kasıtlı öldürdüğüne" işaret edilmişti.

 

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