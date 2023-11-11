İsrail ordusu Gazze’deki El-Burak Okulu'nu vurduğunu kabullendi

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, “Hamas’ın Nasır Rıdvan Bölüğü Komutanı Ahmed Siam'ın El-Burak Okulu'nda saklanırken öldürüldüğü” ifade edildi.

Açıklamada, okula sığınan yerinden edilmiş onlarca sivilin öldürülmesine ise değinilmedi.

İsrail’in Gazze’nin kuzeyindeki El-Burak Okulu'na dün düzenlediği hava saldırısında onlarca sivilin yaşamını yitirdiği bildirilmişti.

Okula yönelik saldırının ardından yaralıların kaldırıldığı Şifa Hastanesi Müdürü Muhammed Ebu Selmiya, Al Jazeera kanalına yaptığı açıklamada, İsrail'in okula düzenlediği saldırıda en az 25 kişinin öldüğünü söylemişti.

Hamas'tan yapılan açıklamada da, İsrail'in Gazze’nin kuzeyinden zorla güneydeki bölgelere göç ettirdiği Filistinlileri Salahaddin Caddesi üzerinde hedef aldığı ve sığınmacıların kaldığı El-Burak Okulu'nu vurduğu iki saldırıda 50’den fazla kişinin hayatını kaybettiğini duyurmuştu.