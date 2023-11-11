Kassam Tugayları: Gazze'nin kuzeyinde İsrail askerlerinin mevzilendiği evi hedef aldık

Kassam Tugaylarının Telegram sayfasından yapılan açıklamada, "Beyt Hanun'un kuzeyinde işgal askerlerinin mevzilendiği bir evi hedef aldık." ifadesiyle söz konusu saldırının görüntüsü paylaşıldı.

Açıklamada, "Gazze'nin güneybatısındaki eksende üç askeri araç Yasin-105 roketi ile hedef alındı." ifadesi kullanıldı.

Kassam Tugaylarından yapılan başka bir açıklamada ise, "Savaşçılarımız düşmanın Gazze'deki ilerleyişinin tüm eksen ve noktalarında şiddetli çatışmalara giriyor ve araçlarını hedef almaya devam ediyor." ifadelerine yer verildi.