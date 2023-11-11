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Dünya
AA 11.11.2023 16:23

ABD'nin Suriye'deki üssüne saldırı düzenlendi

Suriye'nin kuzeydoğusundaki Haseke'de ABD güçlerinin konuşlandığı Harab Cir Havaalanı'ndaki üsse, aidiyeti bilinmeyen insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırı yapıldı.

ABD'nin Suriye'deki üssüne saldırı düzenlendi
[Fotograf: AA]

Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Haseke'nin Yarubiye beldesinde ABD güçlerinin konuşlandığı Harab Cir Havaalanı'ndaki üsse, aidiyeti bilinmeyen ve üzerinde patlayıcı bulunan bir İHA ile saldırı düzenlendi.

Saldırıda üssün hedef alındığı öğrenilirken, herhangi bir can kaybı bilgisi bulunmuyor.

Saldırıya ilişkin ABD tarafından henüz açıklama yapılmadı.

Suriye'de son günlerde Tenef bölgesi, Irak sınırına yakın Malikiyye ilçesi, Haseke iline bağlı Şeddadi ilçesi ve Deyrizor ilindeki ABD ordusunun konuşlandığı üslere, aidiyeti bilinmeyen silahlı insansız hava aracı (SİHA) ve karadan karaya atış yapılan silahlarla saldırılar düzenleniyor.

İran destekli gruplar, Fırat Nehri'nin doğu yakasındaki ABD üslerine zaman zaman roket, İHA ve SİHA'larla saldırılar yapıyor.

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