İsrail ordusu, Gazze'deki çatışmalarda 5 askerinin daha öldürüldüğünü duyurdu

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, Amit Moshe Shahar, Denis Krokhmalov, Ron Efraimi, Roy Avraham Maimon ve Akiva Yasinsky adlı askerlerin Gazze Şeridi'nin merkezindeki çatışmada öldürüldüğü belirtildi.

Buna göre son 24 saatte, Gazze'deki çatışmalarda 9 İsrail askeri öldürülmüş oldu.

Çatışmalarda 1 İsrail askerinin de ağır yaralandığı belirtilen açıklamada, daha fazla bilgi paylaşılmadı.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 185'i karadan işgal sürecinde olmak üzere ölen İsrail askerlerinin sayısı 519'a yükseldi.