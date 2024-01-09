Heniyye: İsrail Gazze'de işlediği soykırım ve katliama rağmen hedefini gerçekleştiremedi

Heniyye, Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenen Dünya Müslüman Alimler Birliği 6. Genel Kurul toplantısında konuştu.

İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarla Hamas'ı bitirmeyi, esirlerini kurtarmayı ve Filistinlileri göçe zorlamayı planladığını ifade eden Heniyye, "İsrail Gazze'de işlediği soykırım ve katliama rağmen hiçbir hedefini gerçekleştiremedi." dedi.

Saldırıların üzerinden geçen yaklaşık 100 güne rağmen İsrail istihbaratı, Batılı müttefikleri ve Gazze üzerinde uçan insansız hava araçlarının, tek bir esiri bile kurtaramadığını dile getiren Heniyye, esirlerin canlı olarak kurtarılmasının, İsrail cezaevlerindeki tüm esirlerin serbest bırakılmasına bağlı olduğunu kaydetti.

Heniyye, İsrail'in zorunlu göç planlarına da değinerek, "Filistin halkının direnişi ve topraklarına bağlılığı sonucu bu hedefleri de başarısız oldu. Savaş sırasında