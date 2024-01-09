Puslu 11.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 09.01.2024 13:52

İsrail, 7 Ekim'den beri Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 5 bin 755 Filistinliyi gözaltına aldı

İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'ne saldırılarını başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 5 bin 755 Filistinliyi gözaltına aldığı belirtildi.

İsrail, 7 Ekim'den beri Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 5 bin 755 Filistinliyi gözaltına aldı
[Fotograf: AA]

Filistin Esirler Cemiyeti ile Filistin Kurtuluş Örgütüne bağlı Filistin Esir İşleri Heyetinden konuya ilişkin ortak yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, İsrail güçlerinin Batı Şeria'da dünden bu yana en az 25 Filistinliyi gözaltına aldığı kaydedildi.

Gazze'ye saldırıların başladığı 7 Ekim'den bu yana Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te "evlerinde veya askeri kontrol noktalarında gözaltına alınanlar ile baskı altında teslim olmaya zorlananlar ve alıkonulanlar dahil" toplam gözaltı sayısının 5 bin 755'e ulaştığı ifade edildi.

Açıklamada, İsrail güçlerinin, gözaltılar sırasında Filistinlileri darbettiği, işkence yaptığı ve tehdit ettiği aktarıldı.

Söz konusu iki kurumun yıllık raporuna göre, Aralık 2023 sonu itibarıyla İsrail'deki hapishaneler ile tutukevlerindeki Filistinlilerin sayısı 80'den fazlası kadın olmak üzere yaklaşık 8 bin 800'e yükseldi.

İsrail güçlerinin, Gazze'ye saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarında artış yaşanıyor.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 7 Ekim'den bu yana İsrail güçleri ile yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 340 Filistinli öldürüldü.

ETİKETLER
Batı Şeria Gazze İsrail
Sıradaki Haber
Fransa'da kar yağışı: Alarm seviyesi turuncuya çıkarıldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
14:17
Çanakkale Boğazı gemi geçişine kapatıldı
14:11
Almanya Dışişleri Bakanı Baerbock, Gazze Şeridi'nde daha fazla "insani ara" istedi
14:09
İsrail ordusu, Gazze'deki çatışmalarda 5 askerinin daha öldürüldüğünü duyurdu
14:13
Bakan Bayraktar: Kritik madenlerde tüm ülkelerle işbirliğine hazırız
14:05
CHP'de aday belirleme süreci devam ediyor
13:56
Heniyye: İsrail Gazze'de işlediği soykırım ve katliama rağmen hedefini gerçekleştiremedi
Hatay, 2023'te coğrafi işaret başvurusunda ilk sırada yer aldı
Hatay, 2023'te coğrafi işaret başvurusunda ilk sırada yer aldı
FOTO FOKUS
Ayrım duvarları gölgesindeki Batı Şeria
Ayrım duvarları gölgesindeki Batı Şeria
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ