Fransa'da kar yağışı: Alarm seviyesi turuncuya çıkarıldı

BFMTV'nin haberine göre, kar yağışının etkilediği; başkent Paris'in de içinde bulunduğu Ile-de-France bölgesinde, dün akşam araçlar trafikte kilometrelerce uzunlukta kuyruklar oluşturdu.

Olumsuz hava şartları nedeniyle N118 otoyolu Ulis ve Velizy arasındaki mevkide Paris yönü trafiğe kapatıldı. Kar yağışı Paris'in batısında da kara yolu trafiğini durma noktasına getirdi.

Kar yağışı nedeniyle alarm seviyesi turuncuya çıkarıldı

A13 otoyolunda can kaybının yaşanmadığı çok sayıda kaza meydana geldi, A13 ile A12 kara yolu geçici olarak trafiğe kapatıldı.

France Info televizyonunun haberine göre, Normandiya ve Ile-de-France bölgelerindeki bazı noktalarda kar yağışı nedeniyle alarm seviyesi turuncuya çıkarıldı.

Okul taşımacılığı hizmeti durduruldu.