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Dünya
TRT Haber 09.01.2024 12:45

New York'un altından Yahudi tüneli çıktı

İsrail Gazze’de Hamas tünellerini ararken, ABD'de New York polisi sinagogun gizli tünellerini keşfetti. Yahudiler için simgesel hale gelen '770 Eastern Parkway' adlı sinagogda tüneller bulundu. Polis ile tüneli kazan Yahudiler arasında arbede yaşandı.

ABD'de bir sinagogda yasa dışı olarak kazıldığı ortaya çıkan gizli tünel ülkede büyük ses getirdi. Pandemi sürecinde gizlice ibadet edebilmek için kazıldığı iddia edilen tünelleri betonla kapatmak için sinagoga giren yetkililer, genç Yahudilerin tepkisiyle karşılaştı.

New York Polis Departmanı, 8 Ocak günü Brooklyn'in Crown Heights Mahallesi'ndeki 770 Eastern Parkway'de bulunan Yahudi merkezinde bulunan tünelleri kullanılamaz hale getirmek için harekete geçti.

Merkezde eğitim gören Yahudi öğrenciler, tünelleri doldurmak için çağrılan inşaat ekiplerine ve polislere karşı direndi.

Yahudilerden 10'u polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Ne amaçla açıldığı bilinmiyor

Tünellerin ne amaçla açıldığı ve içerideki Yahudi öğrencilerin neden bu denli şiddetli bir direniş sergilediği belirsizliğini koruyor. Yahudiler tünellerin koronavirüs pandemisi döneminde gizlice merkeze gelebilmek için inşa edildiğini iddia ediyor.

Öte yandan baskın sırasında tünellerde bulunan ve üzerinde kan lekeleri olduğu görülen yataklar ise tartışmaları şiddetlendirmiş durumda.

Yahudiliğin Haşidi koluna mensup şahısların aslında uzun yıllardır bu tünelleri kazdığı düşünülüyor.

Yasa dışı olarak kazıldığı için yetkililer tarafından beton ile doldurulan tünellerin hangi amaca hizmet ettikleri henüz bilinmiyor.

Sinagogu işleten baş rahip Yosef Braun, genç Yahudilerin davranışlarının sinagoga karşı bir saygısızlık olduğunu söyledi.

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