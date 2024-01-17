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Dünya
AA 17.01.2024 14:08

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde kabristanı tahrip etti

İsrail ordusuna ait tank ve buldozerler, Gazze Şeridi'nin Han Yunus kentinde Nasır Hastanesi çevresindeki kabristanı tahrip etti.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde kabristanı tahrip etti
[Fotograf: AA]

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, İsrail ordusuna ait tank, buldozer ve zırhlı araçlar, Nasır Hastanesi çevresinden birkaç yüz metre geri çekildi.

Çekilirken ardından büyük bir yıkım bırakan ordunun, bölgedeki kabristanı da tahrip ettiği ortaya çıktı.

Mezarlıkta çok sayıda kabrin yıkıldığı ve bazı cenazelerin ortaya saçıldığı görüldü.

Filistinlilerin, mezardan çıkarılan cenazeleri bir araya topladığı ifade edildi.

Mezarlığın daha önce de İsrail savaş uçakları ve topçu birlikleri tarafından defalarca bombalandığı ve yüzlerce kabrin yıkıldığı kaydedildi.

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