İlk Türk astronot uzay yolunda: Bakan Kacır aileyle bir araya geldi

İlk Türk astronotun uzay yolculuğu için geri sayım sürüyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fatih Kacır, ABD'de Alper Gezeravcı'nın ailesiyle bir araya geldi.

Bakan Kacır, Gezeravcı'nın ailesinin heyecanını paylaştı.

İlk Türk Astronotun babası Ali Gezeravcı, oğlunun uzaya gideceğini tüm Türkiye gibi Teknofest'te öğrendiklerini anlattı:

"O zamana kadar 'Baba, cumhurbaşkanımız sizlere önemli bir şey haber verebilir' diyordu."

"Cumnurbaşkanımız çok güçlü destekliyor"

Bakan Kacır, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu konuda verdiği desteğe dikkati çekti:

"İnşallah Anadolu'nun çocukları bu şekilde kabuklarını kıracak. Sayın Cumhurbaşkanımız da her seferinde bu işleri çok güçlü destekliyor. Takip ediyor bu işleri."

"Bu bizim insanlı ilk uzay misyonumuz, devamını yapacağız"

Türkiye'nin uzay çalışmalarındaki kararlılığını vurgulayan Bakan Kacır, "Maalesef pek çok genç için bu gerçekçi olmayan bir hayale dönüşüyordu. Şimdi ise Türkiye artık bu sahneye çıkmış oldu. Alper Bey de inşallah bunun öncüsü oldu. Nem hep söylüyorum bu insanlı ilk uzay misyonumuz. İlk çünkü daha önce yapmadık. İlk çünkü devamını yapacağız. İnşallah devamı gelecek. Karhan gibi çocukların hayallerinde inşallah daha çok yer tutacak." dedi.

Gezeravcı'nın yapacağı 13 deneyden birini Muşlu öğrenciler hazırladı

Bakan Kacır, Gezeravcı'nın çalışmaları ile ilgili bilgi verdi:

"Orada tabii bilimsel çalışmalar yapacak. Çok da yoğun çalışacak. Amerika'ya son gelişinden önce bana uğradılar. Bütün o 13 deneyi bana çok detaylı anlattı. 'Sen oranın en çalışkan astronotu olacaksın herhalde' dedim. Muş'ta bilim sanat merkezinden orta okul öğrencileri öğretmenleriyle birlikte bir deney hazırlamışlar. O 13 deneyin biri de onların deneyi."

Bakan Kacır Türkiye'nin bir sonraki hedefinin sinyalini verdi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı, uzay yolculuğunun ardından yürütülecek sürecin ayrıntılarını da paylaştı:

"Tabİi sadece fırlatma değil şimdi 2 hafta boyunca hep takip edilecek. Oradaki çalışmaları. Yine bağlantılar yapılacak. Okullara birtakım bağlantılar yapılacak."

Kacır, Gezeravcı'nın yeğeniyle arasında geçen diyalogda Türkiye'nin bir sonraki hedefinin sinyalini verdi:

"Sen Ay'a gitmeyi düşünür müsün? Gerçekten mi? Zaten amcanı geçmek için bir sonraki hedef ay olur artık."

Bakan Kacır, Gezeravcı ailesiyle hatıra fotoğrafı da çektirdi.