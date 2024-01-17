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TRT Haber 17.01.2024 13:06

Halkalı-Kapıkule hızlı tren hattında ilk etap 2025'te bitecek

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Halkalı-Kapıkule Hızlı Tren Projesi’ne ilişkin “Projemizin İlk etabı olan Çerkezköy Kapıkule arasındaki 153 kilometrelik kesimi 2025 yılı sonuna kadar bitirmeyi planlıyoruz" dedi.

Halkalı-Kapıkule hızlı tren hattında ilk etap 2025'te bitecek

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu Halkalı-Kapıkule Hızlı Tren Projesi’nin Çerkezköy- Kapıkule arasındaki 153 kilometrelik kesiminde incelemelerde bulundu. 

Bakan Uraloğlu, Türkiye’nin Asya-Avrupa arasında taşımacılık yönünden bir köprü konumunda olduğunu belirterek, “Halkalı-Kapıkule Hızlı Tren Projesi, Asya-Avrupa koridorunun ilk parçasını oluşturmaktadır. Bu proje İpek Demiryolu güzergâhının ülkemizden geçen bölümünün Avrupa bağlantısını oluşturan en önemli halkalarından birini teşkil etmektedir” dedi.

Halkalı-Kapıkule hızlı tren hattında ilk etap 2025'te bitecek

Proje 3 fazdan oluşuyor

Halkalı-Kapıkule hattının "153 kilometrelik Kapıkule-Çerkezköy", "67 kilometrelik Çerkezköy-Ispartakule" ve "9 metrelik Ispartakule-Halkalı" arası olmak üzere 3 fazdan oluştuğunu bildiren Uraloğlu, şunları kaydetti;

Projemizin İlk etabı olan Çerkezköy Kapıkule arasındaki 153 kilometrelik kesimi 2025 yılı sonuna kadar bitirmeyi planlıyoruz. Projenin diğer bir fazları olan; Ispartakule-Çerkezköy arasındaki 67 kilometrelik kesim ve Halkalı-Ispartakule arasındaki 9 kilometrelik kesimi de 2028 yılına kadar tamamlamayı hedefliyoruz. Böylelikle projemizin tamamını 2028 yılında faaliyete geçirmiş olacağız. Halkalı-Kapıkule arasında toplam 229 km uzunluğundaki güzergâhta 200 km/s hıza uygun, çift hatlı, elektrikli ve sinyalli olarak hem yük hem de yolcu taşımacılığı yapılabilecek yeni hızlı tren hattı inşa ediyoruz. Projenin yaklaşık 55 km’si Edirne, yaklaşık 62 km’si Kırklareli, 68 km’si İstanbul, 44 km’si ise Tekirdağ il sınırları içerisinde yer almaktadır. Hattımızın Kırklareli, Edirne ve Kapıkule’de istasyonları olacak. Tekirdağ ilimizde Çerkezköy yeni yolcu istasyonu ve yeni yük istasyonları kurulacaktır. İstanbul ilimizde ise Halkalı, Çatalca ve Ispartakule istasyonları olacaktır.

Halkalı-Kapıkule hızlı tren hattında ilk etap 2025'te bitecek

"Halkalı-Kapıkule arası 4 saatten 1 saat 30 dakikaya düşecek"

Halkalı-Kapıkule projesinin tamamlanmasıyla; Halkalı-Kapıkule arası yolcu seyahat süresi 4 saatten 1 saat 30 dakikaya; yük taşıma süresi ise 6 saat 30 dakikadan 2 saat 30 dakikaya düşecek. Mevcut hat kapasitesi ise 4 kat artacak.

Halkalı-Kapıkule hızlı tren hattında ilk etap 2025'te bitecek

"Çerkezköy-Kapıkule fazında yüzde 73 fiziki ilerleme sağladık"

Halkalı-Kapıkule hattının ilk etabı olan Çerkezköy-Kapıkule kesimi olan 153 kilometre uzunluğundaki güzergâhta 200 km/s hıza uygun, çift hatlı, elektrikli ve sinyalli olarak hem yük hem de yolcu taşımacılığı yapılabilecek yeni hızlı tren hattı inşa ediliyor. Çerkezköy-Kapıkule kesimi 275 milyon avro Avrupa Birliği Hibe Fonlarından (IPA) faydalanılarak yapılıyor. Çerkezköy- Kapıkule kesiminde yapım çalışmalarımız hızla devam ediyor. 153 (349 hat km) kilometrelik bölümün 53 kilometrelik (106 hat km) kesiminin hat serimi işlemini tamamladık böylelikle yüzde 73 fiziki ilerleme sağladık.

Projenin diğer etapları olan Ispartakule-Çerkezköy arasındaki 67 kilometrelik ve Halkalı-Ispartakule arasındaki 9 kilometrelik üçüncü faz ihale edildi ve çalışmalar devam ediyor.

Avrupa için Türk üreticiler üretim ve tedarik zincirinin önemli bir parçası ve vazgeçilmez ticari ortaklardır. Bu noktalardan bakıldığında Halkalı-Kapıkule Hızlı Tren projemizin önemi daha da iyi anlaşılmaktadır. Bu demir yolu hattı Türkiye ve AB arasındaki ilişkileri daha güçlendirecek ve dostluğumuzu perçinleyecektir.

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Abdulkadir Uraloğlu Hızlı Tren
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