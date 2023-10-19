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Dünya
AA 19.10.2023 15:29

İsrail ordusu: Gazze Şeridi'nde Hamas'ın elinde 203 İsrailli olduğunu tespit ettik

İsrail ordusu, abluka altındaki Gazze Şeridi'nde, 203 İsraillinin Hamas tarafından tutulduğunun tespit edildiğini duyurdu.

İsrail ordusu: Gazze Şeridi'nde Hamas'ın elinde 203 İsrailli olduğunu tespit ettik
[Fotograf: AFP]

Ordu Sözcüsü Daniel Hagari, düzenlediği basın toplantısında, rehineler hakkında bilgi toplamak için Gazze Şeridi'ne ikinci defa nokta operasyonu düzenlediklerini belirtti.

"Hamas'ın elinde 203 İsrailli olduğunu tespit ettiklerini" ifade eden Hagari, bu kişilerin aileleriyle temasa geçildiğini kaydetti.

Gazze Şeridi çevresinin hala "savaş alanı" olarak kabul edildiğini dile getiren Hagari, dün Gazze'ye dönmeye çalışan "silahlı bir unsuru" yakaladıklarını ve sorgulamasının devam ettiğini paylaştı.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne yönelik muhtemel kara saldırılarını değerlendiren Hagari, tüm güçlerin lojistik, koruyucu ve kişisel ekipman hazırlıklarının tam olduğundan emin olmak için çalıştıklarını kaydetti.

Batı Şeria'da 523 kişi gözaltına alındı

Öte yandan İsrail güçleri, abluka altındaki Gazze Şeridinde 7 Ekim'de başlayan saldırıların ardından işgal altındaki Batı Şeria genelinde, 523 Filistinliyi gözaltına aldıklarını açıkladı.

İsrail ordusu ve İsrail İç İstihbarat Teşkilatı yaptığı ortak yazılı açıklamada, İsrail-Filistin çatışmasının 7 Ekim'de tırmanmasının ardından, Batı Şeria genelinde 523 Filistinlinin gözaltına alındığını paylaştı.

Gözaltına alınan Filistinlilerden 330'unun Hamas üyesi olduğu ve 50 silah ele geçirildiği öne sürüldü.

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