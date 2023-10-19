İsrail'in Gazze saldırısında son durum

İsrail savaş uçaklarının, Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerini ve içinde evlerini terk eden insanların sığındığı BM Yakın Doğu'daki Filistin Mültecilerine Yardım ve Bayındırlık Ajansına (UNRWA) ait bir okulu vurduğu bildirildi.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'nın haberine göre, İsrail, Gazze'nin güney kesimindeki Han Yunus Mülteci Kampı'nda UNRWA'ya ait okullardan birini vurdu.

Saldırıda ölenler ve yaralananlar oldu.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında 1524'ü çocuk, 3 bin 785 kişi hayatını kaybetti.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra konuyla ilgili yazılı açıklamada bulundu.

Kudra, ölen 3 bin 785 kişiden 1524'ünün çocuk 1000'inin ise kadın olduğunu aktardı.

İsrail ile Filistinli gruplar arasında çatışmaların başladığı 7 Ekim'den bu yana ölen İsrail askerlerinin sayısı 306'ya ulaştı.

İsrail güçleri 7 Ekim'den bu yana Batı Şeria ile Doğu Kudüs'te 850 Filistinliyi gözaltına aldı

İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'da gece saatlerinde düzenlediği baskınlarda 4'ü çocuk, 7 Filistinliyi öldürüldü.

İsrail güçleri, Batı Şeria'nın farklı bölgelerinde aralarında eski milletvekilleri ile Hamas yetkililerinin de olduğu 100 Filistinliyi gözaltına aldı.

Filistin Esirler Cemiyeti Basın Sorumlusu Emani Serahane, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail ordusunun Doğu Kudüs ile Batı Şeria'nın farklı bölgelerinde baskın düzenlediğini belirtti.

İsrail güçlerinin en az 100 Filistinliyi gözaltına aldığını aktaran Serahane, gözaltına alınanlar arasında Hamas'ın Batı Şeria'daki yetkililerinden Hasan Yusuf'un da olduğu bazı üyeleri ile eski milletvekillerinin de bulunduğunu ifade etti.

Serahane, İsrail güçlerinin 7 Ekim'den bu yana Batı Şeria ile Doğu Kudüs'te 850 Filistinliyi gözaltına aldığı bilgisini paylaştı.

İsrail Ordusu İç Cephe Komutanı Rafi Milo, Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugaylarının saldırısına maruz kalan Gazze Şeridi'nin çevresindeki İsrail şehirlerini korumada başarısız olduklarını söyledi.

İsrail devlet televizyonu KAN'da yayımlanan haberde, İsrail Ordusu İç Cephe Komutanı Rafi Milo'nun sözlerine yer verildi.

Milo, Gazze'de hayatın değiştiğini kanıtlayana ve kamuoyunu Gazze'nin çevresindeki bölgelerin güvenli olduğuna inandırana kadar bölgedeki İsraillileri evlerine döndüremeyeceklerini kaydetti.

İsrail'in 13 gündür bombaladığı abluka altındaki Gazze'de yer alan Aksa Şehitleri Hastanesi'nde ilaç ve tıbbi malzeme stokunun tükendiği bildirildi.

Gazze'nin orta kesimindeki Deyr el-Belah'ta yer alan Aksa Şehitleri Hastanesi Müdürü İyad el-Caberi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hastanedeki durumun "çok riskli" bir boyuta ulaştığını söyledi.

Aksa Şehitleri Hastanesinin Gazze'nin orta kesiminde binlerce hastaya hizmet sunduğuna dikkati çeken Caberi, "Binlerce yaralı ve hastanın hayatı tehlikede." ifadesini kullandı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Sözcüsü Ofir Gendelman, Mısır üzerinden abluka altındaki Gazze Şeridi'ne insani yardımların "yakında başlayacağını" açıkladı.

Gendelman, AA muhabirine, İsrail'in Gazze'ye uyguladığı ablukanın yanı sıra Netanyahu hükümetinin Gazze'ye yönelik planına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Hamas'ın 7 Ekim'deki saldırıları sonrasında,Gazze Şeridi'ne su, elektrik, yakıt, gıda malzemeleri ve ilaç girişini engelleyen İsrail, Mısır'ın Refah Sınır Kapısı'ndan Gazze'ye ulaştırılmak istenen yardımları bombalamış ve tekrar bombalama tehdidinde bulunmuştu.

"Mısır üzerinden Gazze'ye yardımlar yakında başlayacak." diyen Gendelman, insani yardımların ne zaman ulaşmaya başlayacağı konusunda ise bilgi vermedi.

Lübnan'daki Hizbullah, ülkenin güney sınırındaki İsrail'e yönelik bazı saldırılar gerçekleştirildiğini duyurdu.

Hizbullah'ın yaptığı açıklama, örgüte yakınlığıyla bilinen Al Mayadeen TV'nin internet sitesinde paylaşıldı.

Açıklamada, İsrail sınırındaki El-Malikiyye askeri noktasına roket ve hafif silahlarla saldırı düzenlendiği belirtildi.

İsrail-Filistin çatışması

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.

Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

Gazze'den düzenlenen saldırılarda 306'sı asker 1400 İsraillinin öldüğü, 3 bin 968 İsraillinin yaralandığı aktarılmıştı.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 1524'ü çocuk 3 bin 785 kişinin öldüğünü, 12 binden fazla kişinin yaralandığını duyurmuştu.

İşgal altındaki Batı Şeria'da da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 69 Filistinlinin öldüğü belirtilmişti.

İsrail'in saldırılarında 13 gazeteci yaşamını yitirmişti.

Lübnan sınırında 8 Ekim'de İsrail ordusu ile Hizbullah arasında başlayan çatışmalarda ise 12 Hizbullah, 2 İslami Cihad üyesi, biri gazeteci 3 sivil hayatını kaybetmişti.

Lübnan tarafından düzenlenen saldırılarda da 2 İsrail askeri ve bir İsrailli sivil yaşamını yitirmişti.

İsrail'in Gazze'deki El-Ehli Baptist Hastanesine 17 Ekim'de düzenlediği saldırıda 471 kişi hayatını kaybetmiş, 28'i ağır 342 kişi yaralanmıştı.