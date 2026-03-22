Dünya
AA 22.03.2026 20:16

İsrail ordusu, Dimona ve Arad'ı vuran İran füzelerin "birbiriyle ilgisiz hatalar" sonucu önlenemediğini savundu

İsrail ordusu, dün gece ülkenin güneyinde Dimona ve Arad kentlerini vuran iki İran füzesinin de "birbiriyle ilgisiz hatalar" sonucu önlenemediğini ileri sürdü.

İsrail ordusundan, İran’ın dün gerçekleştirdiği misilleme karşısında hava savunma sistemlerinin başarısız kalmasına ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, İran’a ait iki füzenin iki saat arayla aynı geniş bölgede önlenememesinin "tamamen tesadüf" olduğu öne sürüldü.

Dimona ve Arad kentlerini vuran füzelerin yüzlerce kilogram patlayıcı içeren konvansiyonel başlık taşıdığı öne sürülen açıklamada, hava savunma sistemlerinin her iki füzeyi de hedef aldığı ancak başarısız kaldığı belirtildi.

İran'ın dün gece misillemesinde muhtemelen "Kadir" sınıfı füzeler kullandığının değerlendirildiğine yer verilen açıklamada söz konusu füzelerin bilinmeyen bir tehdit olmadığı savunuldu.

Söz konusu bölgeye daha önce yapılan iki füze saldırısının başarıyla önlendiği ileri sürülen açıklamada, hava savunma sistemlerinde "sistematik bir başarısızlık" olmadığı iddia edildi.

İran'ın misillemesinde Arad kentinde 84 kişi yaralanmıştı

ABD-İsrail'in saldırılarına karşı İran'dan dün gece İsrail'in güneyine yapılan misillemede bir füze Arad kentinde bir bölgeye doğrudan isabet etmişti.

İsrail acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızı, İran'ın misillemesinde 84 kişinin yaralandığını duyurmuştu.

Hastaneye kaldırılan 84 yaralıdan 10'unun durumunun ağır, 19'unun orta, 55'inin hafif olduğunu belirten Kızıl Davut Yıldızı, 4 kişinin ise panik nedeniyle tedaviye alındığını aktarmıştı.

Arad'ın yanı sıra Dimona kentine de bir İran füzesi doğrudan isabet etmiş, onlarca kişinin yaralandığı bildirilmişti.

İran'ın İsrail'in güneyine dün gece dalgalar halinde düzenlediği misillemelerde çok sayıda bölgeye füze parçaları düşmüştü.

İsrail İran ABD İran ilişkileri ABD-İsrail-İran Savaşı İsrail-İran çatışması
21:43
Ankara girişinde trafik yoğunluğu yaşanıyor
21:23
Lübnan haber ajansı: İsrail ordusu Lübnan'ın güneyinde fosfor bombası kullandı
20:41
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır'dan 'Dünya Su Günü' mesajı
20:21
İran: ABD ve İsrail, İran'ın nükleer tesislerine yaptığı saldırıların zararlarını telafi etmeli
20:05
ABD ordusu, İran'ın "F-15 savaş uçağı düşürdük" açıklamasını reddetti
19:53
Pezeşkiyan’dan, Trump'ın İran'ı haritandan silme açıklamasına tepki
