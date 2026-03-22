Çok Bulutlu 8.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 22.03.2026 19:52

Pezeşkiyan’dan, Trump'ın İran'ı haritandan silme açıklamasına tepki

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ABD Başkanı Donald Trump'ın "İran'ı haritadan silme" açıklamasını, "tarih yazan bir milletin iradesi karşısında düşmanın çaresizliğini ve acizliğini gösteren bir yanılsama olarak" nitelendirdi.

Pezeşkiyan'dan, Trump'ın İran'ı haritandan silme açıklamasına tepki

İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, ABD Başkanı Trump’ın İran’ı haritadan silme açıklamasına ABD merkezli X sosyal medya platformundan cevap verdi.

Pezeşkiyan, "İran'ı haritadan silme yanılsaması, tarih yazan bir milletin iradesi karşısındaki çaresizliği ve acizliği gösteriyor. Tehditler ve terör İran halkını daha da birleştiriyor." ifadelerini kullandı.

Hürmüz Boğazı’nın geçişlere kapatılması konusuna da değinen Pezeşkiyan, "Hürmüz Boğazı, İran topraklarına saldıranlar hariç tüm ülkelerin gemilerine açıktır. Tehditlere sahada perişan edici şekilde cevap vereceğiz." dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, TruthSocial adlı sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, "Amerika Birleşik Devletleri İran'ı haritadan sildi." ifadelerini kullanmıştı.

ETİKETLER
Mesud Pezeşkiyan Donald Trump ABD ABD-İsrail-İran Savaşı ABD İran ilişkileri İsrail-İran çatışması İran
Sıradaki Haber
Bağdat sokaklarına Ali Hamaney ile Mücteba Hamaney posterleri asıldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
20:05
ABD ordusu, İran'ın "F-15 savaş uçağı düşürdük" açıklamasını reddetti
19:52
Bağdat sokaklarına Ali Hamaney ile Mücteba Hamaney posterleri asıldı
19:48
Lübnan Cumhurbaşkanı: İsrail işgalini sağlamlaştırmak için köprüleri hedef aldı
19:00
İran: Enerji santrallerimize saldırı olursa bölgedeki tüm enerji santrallerini hedef alırız
18:32
İstanbul'da bayram dönüşü trafik yoğunluğu oluştu
18:22
Anadolu Otoyolu'nda bayram tatilinden dönüş yoğunluğu yaşanıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan bayramda hemşehrileriyle buluştu
Cumhurbaşkanı Erdoğan bayramda hemşehrileriyle buluştu
FOTO FOKUS
İran, İsrail'de Dimona'nun ardından Arad'ı da vurdu
İran, İsrail'de Dimona'nun ardından Arad'ı da vurdu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ