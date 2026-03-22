Dünya
AA 22.03.2026 18:56

İran: Enerji santrallerimize saldırı olursa bölgedeki tüm enerji santrallerini hedef alırız

İran, ABD ve İsrail’in, ülkenin enerji altyapısına saldırması durumunda, ABD ve İsrail başta olmak üzere bölgedeki enerji santrallerine saldıracağını duyurdu.

İran: Enerji santrallerimize saldırı olursa bölgedeki tüm enerji santrallerini hedef alırız

İran Silahlı Kuvvetlerinin savaşı yürüten birimi Hatemu'l Enbiya Merkez Karargahı, ABD Başkanı Donald Trump’ın, Hürmüz Boğazı'nı açmaması halinde İran'ı enerji santrallerini hedef almakla tehdit etmesinin ardından açıklama yayımladı.

Açıklamada, ABD’nin Orta Doğu’daki ekonomik çıkarlarının tamamen yok edilmesini amaçlayan "büyük cihat için her şeyin hazır" olduğu belirtilerek misillemede izlenecek yola ilişkin şu maddelere yer verildi:

"Hürmüz Boğazı tamamen kapatılacak ve yıkılan enerji santrallerimiz yeniden inşa edilene kadar açılmayacaktır. Siyonist rejimin tüm elektrik santralleri, enerji altyapısı ve bilgi teknolojisi (BİT) tesisleri geniş çapta hedef alınacaktır. Bölgede Amerika ortaklığındaki tüm şirketler tamamen yok edilecektir. Bölgede ABD üssüne ev sahipliği yapan ülkelerin elektrik santralleri meşru hedefimiz olacaktır."

İran’ın savaşı başlatan olmadığına işaret edilen açıklamada, "Ancak düşman enerji santrallerimize zarar verirse, ülkemizi ve halkımızın çıkarlarını savunmak için her şeyi yapacağız. Belirtilen hedeflerin durmaksızın yok edilmesi süreci başlayacak. ABD ile müttefiklerinin bölgedeki enerji, petrol ve sanayi altyapısını yok etme operasyonlarımızın devamını hiçbir şey engelleyemez." ifadeleri kullanıldı.

Hürmüz Boğazı'nın sadece ABD ve İsrail ile bağlantılı "zararlı trafiğe" kapalı olduğu ifade edilen açıklamada, boğazın henüz tamamen kapatılmadığı, İran’ın güvenlik ve çıkarlarının güvence altına alındığı belirli koşullar altında geçişin gerçekleştirilebileceği tekrarlandı.

SON HABERLER
20:05
ABD ordusu, İran'ın "F-15 savaş uçağı düşürdük" açıklamasını reddetti
19:53
Pezeşkiyan’dan, Trump'ın İran'ı haritandan silme açıklamasına tepki
19:52
Bağdat sokaklarına Ali Hamaney ile Mücteba Hamaney posterleri asıldı
19:48
Lübnan Cumhurbaşkanı: İsrail işgalini sağlamlaştırmak için köprüleri hedef aldı
18:32
İstanbul'da bayram dönüşü trafik yoğunluğu oluştu
18:22
Anadolu Otoyolu'nda bayram tatilinden dönüş yoğunluğu yaşanıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan bayramda hemşehrileriyle buluştu
Cumhurbaşkanı Erdoğan bayramda hemşehrileriyle buluştu
FOTO FOKUS
İran, İsrail'de Dimona'nun ardından Arad'ı da vurdu
İran, İsrail'de Dimona'nun ardından Arad'ı da vurdu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ