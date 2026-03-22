Dünya
AA 22.03.2026 17:29

İran'dan bugün yapılan 7'inci dalga misillemede Tel Aviv yakınlarındaki bölgelere şarapneller düştü

İran'dan sabah saatlerinden bu yana yapılan 7'inci dalga misilleme saldırısında İsrail'in başkenti Tel Aviv yakınlarındaki 4 bölgeye şarapnel düştüğü ve iki kişinin hafif yaralandığı bildirildi.

Yedioth Ahronot gazetesinin haberinde, İran'ın füze saldırısında ülkenin orta kesimindeki Holon ve Bat Yam kentlerinin yanı sıra Beit Dagan ile Or Yahuda bölgelerine şarapnel parçaları düştüğü kaydedildi.

İsrail'in orta kesiminindeki Bat Yam kentinde İran füzelerinin önlenmesinin ardından düşen şarapneller nedeniyle 2 kişinin hafif yaralandığı aktarıldı.

Öte yandan İsrail hava savunma sistemlerinin önlemesinin ardından saçılan şarapnellerin Tel Aviv ve Holon kentlerini Ramle ve Lod kentlerine bağlayan karayolunda yangına neden olduğu bildirildi.

İran'dan gün içinde yapılan bir önceki misillemede biri ağır 15 kişinin yaralandığı duyurulmuştu.

İran İsrail
