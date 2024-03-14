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Dünya
AA 14.03.2024 11:27

İsrail ordusu Batı Şeria'daki baskınlarda 9 Filistinliyi gözaltına aldı

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın birçok bölgesinde düzenlediği baskınlarda 9 Filistinliyi gözaltına aldı.

İsrail ordusu Batı Şeria'daki baskınlarda 9 Filistinliyi gözaltına aldı
[Fotograf: AA]

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail güçleri, Eriha kenti yakınlarındaki Akabe Cebr Mülteci Kampı ve Ayn es-Sultan Mülteci Kampı'na buldozerler eşliğinde baskın yaptı.

Kamplardaki birçok eve giren ve Filistinli sakinleri korkutarak sorguya çeken İsrail güçleri, bazı kişileri gözaltına aldı.

Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan habere göre, İsrail güçleri, Batı Şeria'nın El Halil kentinde düzenlediği baskınlarda 9 kişiyi gözaltına aldı.

İsrail ordusunun ayrıca, işgal altındaki Doğu Kudüs kentinin yanı sıra Batı Şeria'nın Kalkilya, Nablus, ve Beytullahim kentlerinde de Filistinlilerin evlerine baskın yaptığı kaydedildi.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarında artış yaşanıyor.

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