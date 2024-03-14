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Dünya
AA 14.03.2024 11:04

Aliyev: Güney Kafkasya barışa bu kadar yakın olmamıştı

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, ülke topraklarını işgalden kurtararak tarihi adaleti sağladıklarını belirterek, "Ermenistan'la barışa hiçbir zaman olmadığı kadar yakınız. Güney Kafkasya, barışa bu kadar yakın olmamıştı" dedi.

Aliyev: Güney Kafkasya barışa bu kadar yakın olmamıştı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Bakü'de düzenlenen 11. Küresel Bakü Forumu'nun açılışında yaptığı konuşmada, 2. Karabağ Savaşı'na kadar gelinen süreçten, Azerbaycan topraklarının yıllarca işgal altında kalmasından ve yıllar süren müzakere sürecinin başarısız olmasından bahsetti.

Azerbaycan'ın 2. Karabağ Savaşı ve Eylül 2023'teki antiterör operasyonu ile tüm topraklarında egemenliğini sağladığını hatırlatan Aliyev, "Bugün ise Ermenistan'la barışa hiçbir zaman olmadığı kadar yakınız. Güney Kafkasya, barışa bu kadar yakın olmamıştı. Bu da 2. Karabağ Savaşı sayesinde oldu." ifadesini kullandı.

Aliyev, Azerbaycan karşıtı tutum sergileyen AB politikacılarına tepki gösterdi
Aliyev, Azerbaycan karşıtı tutum sergileyen AB politikacılarına tepki gösterdi

Aliyev, Ermenistan'ın yıllar boyu silahlandırıldığını vurgulayarak, "Antiterör operasyonunda yaklaşık 1 milyar dolar değerinde askeri araç, silah ve mühimmata el koyduk. 2. Karabağ Savaşı'nda ise ele geçirdiğimiz savaş ganimetinin değeri 5 milyar dolardı. Ermenistan'a tüm bu silahlar ücretsiz verilmişti." diye konuştu.

Azerbaycan olarak barış sürecini sürdürmeye hazır olduklarının altını çizen Aliyev, "Biz tarihi adaleti sağladık. Şimdi ise bölgede düşmanlığa son verme zamanı." dedi.

"Fransa'nın tüm çabaları boşa çıktı"

Aliyev, Fransa'nın Azerbaycan karşıtı tutumuna değinerek, "Fransa, 'Azerbaycan'a yaptırım yapılsın' diye çok uğraştı. Biz uluslararası hukuka aykırı bir şey yapmamıştık ve Fransa'nın tüm çabaları boşa çıktı." ifadesini kullandı.

Fransa'nın Evian-les-Bains kentinde ünlü Azerbaycan şairi Natavan'ın heykeline yapılan saldırıya işaret ederek heykelin fotoğraflarını gösteren Aliyev, "Heykelin burnu kırıldı, üstüne boya atıldı. Tüm ricalarımıza rağmen heykeli onarmadılar. Uzun uğraşlar sonucunda o anıtı alıp Azerbaycan Kültür Merkezi'ne yerleştirdik." diye konuştu.

Nizami Gencevi Uluslararası Merkezi'nce düzenlenen forumun açılışına, Aliyev'in yanı sıra Arnavutluk Cumhurbaşkanı Bayram Begay, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyinin Sırp Üyesi Zeljka Cvijanovic, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Birleşmiş Milletler Medeniyetler İttifakı Yüksek Temsilcisi Miguel Angel Moratinos da katıldı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Binali Yıldırım'ı kabul etti
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Binali Yıldırım'ı kabul etti

Eski TBMM Başkanı ve Başbakanlardan, Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım'ın da katıldığı "Parçalanmış Dünyayı Yeniden Kurmak" konulu forumda, eski devlet ve hükümet başkanları, Nobel Ödülü sahipleri, uluslararası kuruluşlar ve sivil toplum temsilcileri de dahil olmak üzere 68 ülkeden yaklaşık 400 katılımcı yer aldı.

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