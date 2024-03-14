Hafif Sağanak Yağışlı 6.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 14.03.2024 00:04

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Binali Yıldırım'ı kabul etti

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, eski TBMM Başkanı ve başbakanlardan, Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım ile görüştü.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Binali Yıldırım'ı kabul etti

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Nizami Gencevi Uluslararası Merkezince düzenlenecek "11. Küresel Bakü Forumu"na katılmak için Bakü'ye gelen Yıldırım, Aliyev tarafından kabul edildi.

Kabulde Yıldırım, Nizami Gencevi Uluslararası Merkezinin nüfuzunun dünya çapında arttığını, kurumun önemli uluslararası konuların müzakere edildiği bir platform haline geldiğini belirtti.

Forumun başarılı geçeceğinden emin olduğunu vurgulayan Yıldırım, Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Konseyine verdiği destek nedeniyle Aliyev'e teşekkür etti.

Aliyev, yeniden cumhurbaşkanı seçildikten sonra geleneğe uygun olarak ilk resmi ziyaretini Türkiye'ye yaptığını hatırlatarak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile gerçekleştirdiği görüşmeden bahsetti.

Kabulde, Türkiye ile Azerbaycan arasındaki ilişkilere yönelik fikir alışverişinde bulunuldu.

ETİKETLER
Haydar Aliyev Azerbaycan
Sıradaki Haber
Avrupa Parlamentosu: Gazze'deki açlık İsrail'in eylemlerinin sonucu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
01:05
İzmir'de uyuşturucu operasyonu
00:44
Bakan Tunç'tan 'Eros' davası açıklaması: Hayvanları korumamız lazım
00:31
Güney Afrika, İsrail ordusuna katılan vatandaşlarını ülkeye döndüklerinde gözaltına alacak
00:46
Akbelen'de maden sahası kurulması kararı yürürlükten kaldırıldı
00:25
Filistin Dışişleri Bakanı: Netanyahu iktidarda kalabilmek için savaşı uzatmak istiyor
00:20
Beyaz Saray: Gazze'de insani kriz dönemi yaşanıyor
Mescid-i Aksa'da teravih namazı
Mescid-i Aksa'da teravih namazı
FOTO FOKUS
İsrail'in Gazze saldırılarından kurtulan ABD'li kadın: Gazze'den asla ayrılmayacağım
İsrail'in Gazze saldırılarından kurtulan ABD'li kadın: Gazze'den asla ayrılmayacağım
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ