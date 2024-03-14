Puslu 9.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 14.03.2024 10:25

İsrail basını: Netanyahu ile Savunma Bakanı Gazze'ye insani yardım konusunda tartıştı

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile arasında uzun zamandır sorun olduğu söylenen Savunma Bakanı Yoav Gallant, Gazze Şeridi'ne yapılacak insani yardım konusunda tartıştı.

İsrail basını: Netanyahu ile Savunma Bakanı Gazze'ye insani yardım konusunda tartıştı
[Fotograf: Reuters]

İsrail'in Kanal 12 televizyonunda yer alan habere göre, Netanyahu ile Gallant arasındaki tansiyon bu hafta başında yapılan bir kapalı toplantıda yükseldi.

Gazze'ye yapılacak insani yardımların gündeme geldiği toplantıda Gallant, "Sorun malzemeleri getirmek değil, kiminle dağıttığındır. Birisinin kontrolü ele alması gerekiyor ve bu İsveç olmayacak. Filistin yönetimi olmalı.” ifadesini kullandı.

Netanyahu ise Gallant'ı siyasi değerlendirme yapmakla suçlayarak, "Filistin yönetimi hakkında bir şeyler duymak istemiyorum." dedi.

Washington ile Tel Aviv arasında fikir ayrılıkları yaşanıyor

İsrail Başbakanı Netanyahu, daha önce yaptığı açıklamalarda saldırılar sonrası Gazze'nin idaresinin Filistin yönetiminde olmasını reddettiğini söylemişti.

Netanyahu'nun bu tutumu nedeniyle Washington ile Tel Aviv arasında fikir ayrılıkları yaşandığı belirtiliyor.

Tel Aviv yönetimi, 7 Ekim 2023'ten bu yana saldırı altında tuttuğu Gazze'ye insani yardımların girişini engelliyor. İnsani yardımların İsrail tarafından engellenmesi nedeniyle yaklaşık 2,3 milyon Filistinlinin yaşadığı Gazze Şeridi kıtlığa sürüklenmiş durumda.

ETİKETLER
İsrail Filistin - İsrail Çatışması Gazze
Sıradaki Haber
Japonya'da kimyasal tanka düştüğünden şüphelenilen "kediye" yaklaşılmaması uyarısı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
12:06
Yeşil dönüşümde bu yıl 50 firma desteklenecek
12:07
Son bir haftada 63 terörist etkisiz hale getirildi
12:02
Tüketicilerin online alışveriş ve internet aboneliği şikayetleri arttı
11:54
İsrail'in 160 gündür saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de can kaybı 31 bin 341'e yükseldi
12:15
Turistik trenlere iki rota daha eklendi
11:53
Doğal depolarda muhafaza edilen tohumluk patatesler tarlalara yollanıyor
Tohumluk patatesler yer altından tarlalara sevk ediliyor
Tohumluk patatesler yer altından tarlalara sevk ediliyor
FOTO FOKUS
Tokat'ta otomobil taklalar atarak tarlaya uçtu: O anlar kamerada
Tokat'ta otomobil taklalar atarak tarlaya uçtu: O anlar kamerada
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ