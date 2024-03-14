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Dünya
TRT Haber 14.03.2024 09:51

Mehmetçik Somali'de halka yardım elini uzatıyor

Somali'de bulunan Türk Görev Gücü Komutanlığı yalnızca Somali Silahlı Kuvvetleri'ni eğitmiyor. Aynı zamanda bölgedeki ihtiyaç sahibi halka Türkiye'nin yardımlarının ulaştırılmasında önemli rol oynuyor. Mehmetçik'in, ailelerinden binlerce kilometre uzakta yaptığı görev, Somalili çocukların yüzünde gülümsemeye dönüşüyor.

Doğancan Aksoy
Doğancan Aksoy

Türk askeri ilk defa 1993'te Birleşmiş Milletler çatısı altında görev aldığı Somali'de, bugün üst düzeyde varlık gösteriyor.

Başkent Mogadişu'daki Somali Türk Görev Kuvveti Komutanlığı personeli yalnızca Somali Silahlı Kuvvetleri'ne askeri eğitim ve destek vermiyor, aynı zamanda yerel halka yardım elini de uzatıyor.

Yardımlar sadece gıda ile sınırlı değil... Engellilere tekerlekli sandalye ve protez yardımları da yapılıyor.

Yetimlerin yüzünü güldürüyor

Somali'de çok sayıda yetimhane de bulunuyor. Bu yetimhanedeki çocukların rehabilitasyonuna, zaman zaman Anadolu Kışlası'ndaki personel de destek veriyor.

Kendi ailelerinden binlerce kilometre uzakta görev yapan personeli motive eden unsurların başında, Türkiye'nin Somali'ye uzanan yardım elinin bir parçası olmak, geliyor.

Onların yaptığı görev Somalili çocukların yüzünde gülümsemeye dönüşüyor.

Yetiştirdikleri askerler de Somali'nin istikrara kavuşup refaha ulaşmasında büyük rol oynuyor. 

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