Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail güçleri, Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin ve güneyindeki Beytüllahim kentlerinde iki beldeye orduya ait iş makineleriyle baskınlar düzenledi.

İsrail askerleri, "ruhsatsız" inşa edildiği iddiasıyla Filistinlilere ait 4 evi yıktı.

Yıkıma tepki gösteren Filistinlilere müdahale edildi

İsrail güçleri, Cenin yakınlarındaki Celbun beldesinde yıkıma tepki gösteren Filistinlilere biber gazı ve gerçek mermilerle müdahale etti.

Çıkan olaylarda yaralı veya can kayıplarına ilişkin henüz bilgi verilmedi.

Filistinli sivil toplum kuruluşu "Toprak Araştırmalar Merkezi"nin Ekim 2021'de yayımladığı raporunda, İsrail'in, işgalin başladığı tarih olan 1967'den bu yana Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te Filistinlilere ait 11 bin 900 evi yıktığı, 73 bin kişiyi ise yerinden ettiği belirtilmişti.