Ülkede son üç buçuk yıl içinde yapılan beşinci erken genel seçimlerde yaklaşık 6,7 milyon seçmen için oy verme işlemi dün yerel saatle 22.00'de sona erdi.

Sandık çıkış anketlerine göre eski Başbakan ve muhalefet lideri Netanyahu'nun partisi Likud ve sağcı müttefiklerinden oluşan koalisyon bloku, hükümeti kurabilmek için gerekli 62 sandalyeye ulaşmış görülüyor.

Netanyahu, partisi Likud'un, sandık çıkış anketlerine göre Mecliste en fazla sandalyeyi kazanan parti olması üzerine "büyük bir zaferin eşiğinde" olduklarını söyledi.

Netanyahu, dün gece Batı Kudüs'te destekçilerine yaptığı konuşmada, "Seçmen, ulusal gururu onarmayı ve zayıflık değil güç öngören bir hükümeti istiyor." dedi.

Kendisine tezahüratlarda bulunan kalabalığa seslenen Netanyahu, "Ben kral değilim, seçilmeye ihtiyacım var ve bu sizin sayenizde oldu." dedi.

Aşırı sağ ittifakın seçim zaferi

İsrail Merkez Seçim Komitesi, dünkü seçimlere katılım oranının 2015'teki seçimden sonra kaydedilen en yüksek rakam olan yüzde 71,3 olduğunu açıkladı.

Kanal 13'ün yayınladığı kesin olmayan sonuçlara göre, Netanyahu'nun lideri olduğu Likud Partisi'ne destek vermesine kesin gözüyle bakılan sağ blok, 120 sandalyeli İsrail Meclisinde 62 milletvekiliyle çoğunluğu elde etti.

Kesin olmayan sonuçlara göre, Likud, 31 milletvekili çıkararak seçimi birinci tamamladı.

Netanyahu liderliğindeki blok, dindar ve aşırı sağcı Yahudi siyasilerden oluşmasıyla dikkati çekiyor.

Bu blokta yer alan aşırı sağcı Dini Siyonizm Partisi 15 milletvekiliyle yarışı üçüncü bitirdi.

Filistinlilere yönelik ırkçı ve ayrımcı söylemleriyle eleştirilen aşırı sağcı Bezalel Smotrich ve Itamar Ben-Gvir’in bulunduğu Dini Siyonizm Partisi son seçimlerde en fazla yükseliş yapan parti oldu.

Netanyahu müttefiki, Ultra Ortodoks partilerinden Şas 10, Birleşik Tevrat Yahudiliği Partisi de 5 milletvekili kazandı.

İlk sonuçlar Netanyahu'nun başbakanlığa dönüşüne işaret ediyor.