Kubrakov, Twitter hesabından yaptığı paylaşımında, Birlemiş Milletlerden (BM) gereken onayı aldıklarını ve 8 geminin tahıl koridoru anlaşması kapsamında limanlardan çıkmasının beklendiğini kaydederek, "Karadeniz Tahıl Girişimi devam ediyor. 3 Kasım Perşembe günü tarım ürünleri taşıyan 8 geminin tahıl koridorundan geçmesi bekleniyor. ⁦BM'den onay aldık. Ayrıca yarın Boğaz'da denetimler yapılacak." ifadelerini kullandı.

Küresel gıda krizinin çözümü için Türkiye'nin koordinasyonunda yürütülen tahıl sevkiyatı anlaşması, 22 Temmuz'da İstanbul'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde Ukrayna, Rusya, Türkiye ve BM arasında imzalanmıştı.

Rusya, 29 Ekim'de Ukrayna'dan tahıl ürünlerinin çıkışına ilişkin anlaşmayı süresiz olarak askıya aldıklarını duyurmuştu.