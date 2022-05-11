srail ordusundan yapılan açıklamada, ordunun Cenin'e düzenlediği operasyon ve Aljazeera televizyonunun Filistinli muhabiri Ebu Akile'nin vurularak öldürülmesi değerlendirildi.

Bazı şüphelilerin gözaltına alınması için Cenin'e operasyon düzenlediği ve bu sırada İsrail askerleriyle Filistinli silahlı gruplar arasında çatışma çıktığı ifade edildi.

Cenin Mülteci Kampı'ndaki operasyon sırasında "bir gazetecinin vurulduğu" ifade edilirken, söz konusu gazeteciye kimin ateş açtığı ise belirtilmedi.

Kadın gazetecinin ölümünün ilk andan itibaren araştırıldığı ve Filistin tarafına iş birliği talebinde bulunulduğu ancak karşı taraftan yanıt alınamadığı kaydedildi.

İsrail ordusunun açıklamasında ayrıca Ebu Akile'nin ölümünden dolayı üzüntü duyulduğuna işaret edilerek, "terör unsurlarının ateş açtığı noktalara girerken ve bu noktalarda kalırken tedbir alınması gerektiği" ifade edildi.

İsrail Genelkurmay Başkanı Kohavi de Ebu Akile'nin öldürülmesine ilişkin açıklamasında şunları kaydetti:

"Filistinliler, askerlerimize yoğun, vahşice ve ayrım gözetmeksizin ateş açtı. Filistinlilerin aksine, İsrail ordusu askerleri profesyonel ve seçici ateş açıyor. Şu aşamada gazetecinin hangi kurşunla öldürüldüğünü tespit etmemiz mümkün değil. Gerçeği öğrenmek için özel bir ekip kurduk ve en kısa zamanda gerçekleri ortaya çıkaracak ve tam olarak kamuoyuyla paylaşacağız."

Aljazeera muhabiri Şirin Ebu Akile'nin öldürülmesi

Katar merkezli Aljazeera kanalının deneyimli saha muhabiri Şirin Ebu Akile, İsrail askerlerinin bu sabah erken saatlerde işgal altındaki Batı Şeria'da bulunan Cenin Mülteci Kampı'na düzenlediği baskını takip ederken üzerinde "basın" yazılı çelik yelek giydiği halde İsrail askerlerinin açtığı ateşle öldürülmüştü.

Filistin makamları, Ebu Akile'nin İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu başından vurularak hayatını kaybettiğini açıklamıştı. İsrail makamları ise Ebu Akile'nin Filistinlilerin açtığı ateş sonucu öldürülmüş olabileceği yönünde işaretler bulunduğunu savunmuş ve Cenin Mülteci Kampı'nda Filistinli silahlı kişilerin ateş açtığı görüntüleri paylaşmıştı. Ancak İsrailli hak örgütü B'Tselem, yayınladığı görüntülerle bu iddiayı çürütmüştü.

Aljazeera'nın ilk nesil saha muhabirlerinden 51 yaşındaki gazeteci, İsrail'in işgal altındaki topraklarda Filistin halkına yönelik saldırılarını kayıt altına almak için bölgede uzun süredir çalışmalar yürütüyordu.

1971 Kudüs doğumlu Ebu Akile, Ürdün'deki Yermuk Üniversitesi Gazetecilik ve Medya Bölümü mezunuydu.

Cenin Kampı'na bu sabah baskın düzenleyen ve bir Filistinliyi gözaltına almak için evinin çevresini kuşatan İsrail güçleri ile Filistinliler arasında olaylar çıkmıştı.