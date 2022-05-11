Bloomberg'deki habere göre, Kofod, Danimarka'nın, AB'nin ortak güvenlik ve savunma politikasına katılıp katılmayacağı yönünde 1 Haziran'da yapılacak halk oylamasına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Danimarkalıların nüfuzlarını kaybetmemek için AB savunma politikasına katılması gerektiğini ifade eden Kofod, referanduma katılacakların, AB'nin savunma politikasının dışında kalma kararı almaları durumunda, Danimarka'nın gelecek yıllarda AB'nin gündemine hakim olacak çok önemli bir alanda dışlanabileceğini söyledi.

Savaş ve demokrasilere yönelik tehdidin, Avrupa kıtasında olduğu için güvenlik konusunun büyük önem arz ettiğine işaret eden Kofod, "Rusya'yı caydırmak ve değerlerimizi korumak için gelecek yıllarda hepimiz savunma ve güvenliğe daha fazla harcama yapacağız" ifadelerini kullandı.

Danimarka'da, 1 Haziran'da AB'nin ortak savunmasına katılımla ilgili referandum düzenlenecek.