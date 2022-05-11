Hollanda Dışişleri Bakanı Wopke Hoekstra, Twitter'dan, Al Jazeera televizyon kanalının kadın muhabirinin İsrail askerleri tarafından açılan ateş sonucu hayatını kaybetmesiyle ilgili "Olay ve koşulları soruşturulmalı" paylaşımında bulundu.

Hoesktra, "Al Jazeera muhabiri Şirin Ebu Akile'nin Batı Şeria'daki trajik ölümü şoke etti. Basın özgürlüğü ve gazetecilerin güvenliği özgür ve demokratik bir toplumun ayrılmaz unsurudur." ifadelerine yer verdi.

Hollanda Dışişleri Bakanlığı İnsan Hakları Büyükelçisi Bahia Tahzib-Lie ve Hollanda'nın İsrail Büyükelçiliği hesapları Hoekstra'nın paylaşımını retweet etti.

Estonya'dan, Al Jazeera muhabirinin öldürülmesi olayıyla ilgili iş birliği çağrısı

Estonya Dışişleri Bakanlığı, Al Jazeera'nin deneyimli kadın muhabiri Şirin Ebu Akile'nin öldürülmesi olayının ardındaki gerçeğin bulunması için iş birliği çağrısında bulundu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Gazetecilerin güvenliği ve basın özgürlüğü kesinlikle çok önemlidir. Al Jazeera muhabiri Şirin Ebu Akile'nin vefatından dolayı ailesine başsağlığı dileriz. Bu trajik olayın ardındaki gerçeği bulmak için tüm tarafları iş birliğine çağırıyoruz." ifadesine yer verildi.

İtalya'daki Yabancı Basın Derneği'nden Akile'nin ölümüne tepki

İtalya'da merkezi başkent Roma'da olan Yabancı Basın Derneği (Stampa Estera) de Twitter hesabından Al Jazeera muhabiri Şirin Ebu Akile'nin İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu hayatını kaybetmesine ilişkin paylaşımda bulundu.

Paylaşımda, "Meslektaşımız Şirin Ebu Akile’nin trajik ölümüyle şoke olduk. Mesleğimizi çoğu zaman cesaretle, dünyanın her köşesinde tehlikeye meydan okuyarak, maalesef bazen de canlarımızla ödeyerek yapıyoruz." değerlendirmesinde bulunuldu

Al Jazeera muhabiri Şirin Ebu Akile'nin öldürülmesi

Katar merkezli Al Jazeera televizyonunun deneyimli saha muhabiri Şirin Ebu Akile, İsrail askerlerinin bu sabah işgal altındaki Batı Şeria'da bulunan Cenin Mülteci Kampı'na düzenlediği baskını takip ettiği sırada İsrail askerlerinin açtığı ateşle öldürülmüştü.

Görevini yaptığı sırada ve üzerinde "basın" yazılı çelik yelek giydiği halde İsrail askerlerince gerçek mermiyle vurularak başından ağır yaralanan Ebu Akile yaşamını yitirmişti.

Al Jazeera'nin ilk nesil saha muhabirlerinden 51 yaşındaki gazeteci, İsrail'in işgal altındaki topraklarda Filistin halkına yönelik saldırılarını kayıt altına almak için uzun süredir bölgede çalışmalar yürütüyordu.

Kudüs'te 1971'de doğan Ebu Akile, Ürdün'deki Yermuk Üniversitesi Gazetecilik ve Medya Bölümü mezunuydu.

Cenin Kampı'na bu sabah baskın düzenleyen ve bir Filistinliyi gözaltına almak için evinin çevresini kuşatan İsrail güçleri ile Filistinliler arasında olaylar çıkmıştı.