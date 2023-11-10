İsrail medyası: 7 Ekim'de ordu İsrailli sivilleri de vurdu

İsrail medyasından Yedioth Ahranoth Gazetesi, 7 Ekim'deki müzik festivalinde bir çok sivilin İsrail ordusu tarafından öldürüldüğünü iddia etti. İsrail'e ait helikopterlerin festival alanındakilere rastgele ateş açtığı öne sürülüyor.

İsrail, 7 Ekim saldırılarına ilişkin pek çok açıklama yaptı. Ancak festival alanında neler olduğu sorusu hala merak konusu... İsrail basınından Yedioth Ahranoth, çarpıcı bir iddiayı ortaya attı. Gazetede, Hamas'ın askeri kanadı İzzettin El-Kassam Tugayları'nı etkisiz hale getirmek üzere alana giden helikopterlerin rastgele ateş açtığı, sivillerin çoğunun bu şekilde öldüğü öne sürüldü.

'Pilotlar alanı füzelerle vurdu'

O anlara ilişkin görüntüler de paylaşıldı. Haberde, 28 helikopterin saldırıdan yaklaşık bir saat sonra bölgeye intikal ettiği belirtildi. Çitlerin arasından sızan Hamas üyelerinin İsrail içlerine girmesini engellemeye çalıştığı ifade edildi. Pilotların bazılarının kararsız kaldığı, daha sonra tüm alanı 30 milimetre top mermisi ve Hellfire füzeleri ile ateş altına aldığı iddia edildi.

'Sivil-Hamas üyesi ayrımı çok sonra yapılabildi'

Kaçmaya çalışan sivillerin ve araçlarının da hedef alındığı, sivil-Hamas üyesi ayrımının çok sonra yapılabildiği dile getirildi. Amerikan Associated Press Haber Ajansı'nın önceki gün yayımladığı görüntüler de iddiayı destekler nitelikte. Araçlarda ağır hasar olduğu net olarak görülebiliyor. Bu zararın helikopter füzeleri ile verilmiş olduğu, Hamas'ın elinde böyle bir silah olmadığı yorumları yapılıyor.

Daha önce festival saldırısından sağ kurtulan bir İsrailli de Tel Aviv yönetimini suçlamıştı. İfadesinde, tankların sivillerin üzerine ateş açtığını beyan etmişti.