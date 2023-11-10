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Dünya
AA 10.11.2023 15:21

BM, Gazze için "insani ateşkes" formülüne desteğini yineledi

Birleşmiş Milletler (BM), İsrail'in ablukası ve yoğun saldırıları altındaki Gazze için "çatışmalara insani ara verme" formülü yerine "insani ateşkesi" desteklediğini yineledi.

BM, Gazze için "insani ateşkes" formülüne desteğini yineledi
[Fotograf: TRT Haber]

BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA) Sözcüsü Jens Laerke, BM Cenevre Ofisinin haftalık basın toplantısında, "ABD ve Batı ülkeleri Gazze'de çatışmalara 'insani ara' verilmesini destekliyor. Beyaz Saray, İsrail'in günlük 4 saat çatışmalara ara vermeyi kabul ettiğini dün açıkladı. Gazze'de 7 Ekim'den bu yana 11 bine yakın sivil öldürüldü. Sizce de çatışmalara insani ara verilmesi geçici bir çözüm değil mi? Bu, Gazze'deki ölümleri engelleyebilir mi?" sorusunu yanıtladı.

Laerke, "Bu durumda ancak insani ateşkesin işe yarayacağı yönündeki çok açık ve tutarlı çağrımızı tekrarlayabilirim. Bugün bu pozisyonumuzu değiştirmiyoruz." dedi.

Beyaz Saray, dün İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'nin kuzeyinde bulunan sivillerin çıkışı için saldırılara günde 4 saat ara vermeyi kabul ettiğini bildirmişti.

İsrail yönetimi, ABD'nin "çatışmalara insani ara verilmesi" yönündeki açıklamasının ardından, saldırıların sürdürüleceğini ve yalnızca (zorla göç ettirdiği) sivillerin Gazze Şeridi'nin kuzeyinden çıkması için açtığı koridorun işlemesine izin verildiğini duyurmuştu.

BM Sözcüsü Stephane Dujarric ise İsrail'in Gazze'de saldırılara 4 saat ara vereceğini basındaki haberlerden öğrendiğini, insani amaçlarla verilecek araların kendileriyle koordine edilmesi gerektiğini bildirmişti.

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