Kassam Tugayları: Gazze'nin kuzeybatısında bir İsrail tankını imha ettik

Kassam Tugayları'nın Telegram hesabından konuya ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Kassam Tugayları, Gazze kentinin kuzeybatısındaki eksende bir zırhlı bölük komutanına ait (İsrail) tankı Yasin 105 roketi ile imha etti." ifadelerine yer verildi.

Kassam Tugayları'ndan yapılan başka bir açıklamada ise Gazze Şeridi sınırına yakın Yahudi yerleşim birimleri arasında yer alan Raim Askeri Üssü'ne bir dizi roket fırlattıkları aktarıldı.

Öte yandan İslami Cihad'ın askeri kanadı Kudüs Seriyyeleri de Gazze Şeridi sınırındaki iki Yahudi yerleşim birimine roket attıklarını duyurdu.