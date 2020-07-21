Ülkede COVID-19'un etkisi giderek artarken İsrail Meclisi'ndeki Yeni Tip Koronavirüs (COVID-19) Komisyonu, hükümetin salgın nedeniyle restoranların müşteri almasını yasaklayan kararına onay vermedi.

Hükümetin yasak kararı, koalisyon ortağı Mavi-Beyaz İttifakı milletvekillerinin Komisyondaki oylamaya katılmaması nedeniyle yeterli desteği bulamadı.

Sağlık Bakanı Yuli Edelstein, yerel bir radyoya yaptığı açıklamada, hükümetin kararının Komisyon tarafından onaylanmamasına tepki gösterdi.

Ülkede artan COVID-19 vakalarına dikkati çeken Edelstein, "Vaka sayılarının yüksek olduğu kritik bir süreçte insanların iyimser olmasının nedenini bilemiyorum. Komisyonun kararı bizim genel karantinaya gitmemize neden olacak." ifadelerini kullandı.

Komisyonun kararının ardından restoranlar kapalı alanlarda en fazla 20, açık alanlarda ise 30 müşteri kabul edebilecek.

Başbakan Binyamin Netanyahu liderliğindeki koalisyon hükümeti, COVID-19 vakalarındaki hızlı artış nedeniyle restoranların müşteri kabul etmesine yasak getirirken, söz konusu işletmelere sadece paket servisi izni vermişti.

Salgın nedeniyle işsizliğin yüzde 21'e çıktığı ülkede, geçen hafta farklı şehirlerde hükümet karşıtı gösteriler düzenlenmişti.

Sağlık Bakanlığının son verilerine göre ülkede COVID-19 kaynaklı toplam can kaybı 422, vaka sayısı ise 52 bin 687 oldu.