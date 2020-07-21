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Irak'ta COVID-19 nedeniyle 81 kişi daha hayatını kaybetti
[Fotoğraf: Reuters]
Irak'ta, koronavirüs (COVID-19) nedeniyle bir günde 81 kişi yaşamını yitirdi, 2 bin 466 yeni vaka tespit edildi.
Irak Sağlık ve Çevre Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, COVID-19 salgınında 81 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ülke genelinde can kaybının 3 bin 950'ye ulaştığı belirtildi.
Açıklamada, ülkede 2 bin 466 kişide daha virüs tespit edildiği, böylece vaka sayısının 97 bin 159'a çıktığı ifade edildi.
Bakanlık, iyileşenlerin sayısının da 64 bin 950 olduğu bilgisini paylaştı.
Etiketler: ırak'ta koronavirüsSon Güncelleme: 21 Temmuz 2020 Salı 16:24
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