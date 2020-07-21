Irak Sağlık ve Çevre Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, COVID-19 salgınında 81 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ülke genelinde can kaybının 3 bin 950'ye ulaştığı belirtildi.

Açıklamada, ülkede 2 bin 466 kişide daha virüs tespit edildiği, böylece vaka sayısının 97 bin 159'a çıktığı ifade edildi.

Bakanlık, iyileşenlerin sayısının da 64 bin 950 olduğu bilgisini paylaştı.