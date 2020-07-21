Azerbaycan Savunma Bakanlığı Sözcüsü Albay Vagif Dergahlı, Ermenistan ordusunun cephenin farklı yönlerinde ateşli silahlar kullanarak ateşkesi ihlal ettiğini belirterek, karşı tarafın cephedeki faaliyetlerinin Azerbaycan ordusunca engellendiğini kaydetti.

Dergahlı, önleyici tedbirler sonucunda Ermenistan ordusunun iki askerinin ağır yaralandığını söyledi.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, bu sabah, Ermenistan'a ait iki insansız hava aracının (İHA) düşürüldüğünü duyurmuştu.

Ermenistan ordusu, 12 Temmuz'da sınırın Tovuz bölgesinde Azerbaycan mevzilerine top atışları da dahil saldırı girişiminde bulunmuş, Azerbaycan ordusunun karşılık vermesi üzerine kayıp vererek geri çekilmişti.

Çatışmada, Azerbaycan ordusundan 1'i üsteğmen 4 asker hayatını kaybetmiş, 4 asker yaralanmıştı.

Sonraki günlerde de devam eden çatışmalarda, Azerbaycan ordusundan 1'i tümgeneral olmak üzere 8 asker şehit olmuştu.