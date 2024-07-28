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Dünya
TRT Haber 28.07.2024 21:19

İsrail Lübnan'ın sınır hattındaki bölgelere saldırdı

Lübnan-İsrail sınırında karşılıklı saldırılar sürüyor. İsrail'in işgali altındaki Golan Tepeleri'nin vurulmasının ardından, İsrail de Lübnan'ı vurdu. Sınırdaki bölgelere yoğun hava saldırıları düzenlendi.

İsrail Lübnan'ın sınır hattındaki bölgelere saldırdı

 

 

Lübnan-İsrail sınırındaki gerilim, Golan Tepeleri'ndeki Mecdel Şems'e roket düşmesinin ardından tırmandı.

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyinde farklı noktaları hedef aldı. Bölgedeki sınır beldeleri, İsrail İHA'ları ve savaş uçaklarıyla vuruldu.

Mecdel Şems'te 12 kişinin hayatını kaybettiği olayın ardından ABD'de bulunan İsrail Başbakanı Netanyahu da İsrail'e erken döndü.

Beyaz Saray, Mecdel Şems'e roket düşmesi ile ilgili açıklama yaptı.
Hizbullah'ın sorumlu olduğunu iddia etti.

İsrail olayın ardından, Lübnan Hizbullah'ını sorumlu tutmuş, Hizbullah ise olayla bağlantısı olmadığını ve sadece "askeri hedeflerin" vurulduğunu duyurmuştu.

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