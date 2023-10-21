İsrail, Lübnan'ın sınır bölgelerine hava saldırısı düzenliyor

Lübnan resmi ajansı NNA’da yer alan haberde, İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyine düzenlediği saldırılar hakkında bilgi verildi.
Haberde, İsrail savaş uçaklarının Lübnan'daki Yarin ve El Cubeyl beldeleri arasında yer alan vadiye hava saldırısı düzenlediği kaydedildi.
Ayrıca İsrail savaş uçaklarının, 2’nci defa Yarin çevresini vurduğu belirtildi.
Hizbullah, akşam saatlerinde Yarin beldesi karşısında yer alan İsrail’e ait Dovev yerleşim biriminde bir hummer askeri aracı ile tankı güdümlü füzelerle vurduğunu duyurmuştu.