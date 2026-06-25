İsrail, Lübnan'ın güneyine dönmeye başlayan aileleri tehdit edip bazı evleri yaktı

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, İsrail askerleri Ayn Arab beldesinde bazı evleri yaktı.

İsrail ordusu, dün evlerine dönen bazı belde sakinlerine gönderdiği tehdit mesajlarında, (dün) saat 17.00'ye kadar köyü terk etmelerini aksi halde evlerinin yıkılacağını bildirmişti.

Lübnan ordusunun, uzun süre kapalı kalan Ayn Arab ile Mari beldelerini birbirine bağlayan yolu açmasının ardından yaklaşık 4 ay sonra bazı aileler dün sabah evlerine dönmeye başlamıştı.

Nüfusu yaklaşık 3 bin olan belde, İsrail'in 2 Mart'ta başlattığı hava ve kara saldırılarının ardından büyük ölçüde boşalırken, köy halkı Bekaa, Nebatiye, Sayda ve ülkenin çeşitli bölgelerine sığınmak zorunda kalmıştı.

Öte yandan İsrail ordusuna ait bir insansız hava aracı (İHA) da ateşkese ve ABD-İran mutabakatına rağmen Nebatiye vilayetine bağlı Kefer Tebnit beldesine ses bombası attı.

İsrail'e ait bir İHA ise sabah saatlerinden bu yana başkent Beyrut semalarında alçak irtifada uçuş gerçekleştiriyor.