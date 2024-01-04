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Dünya
AA 04.01.2024 14:43

İsrail, Lübnan'daki Hizbullah hedeflerine hava saldırısı düzenlediğini duyurdu

İsrail ordusu, Lübnan'ın güney sınırındaki Hizbullah'a ait hedeflerin ve askeri altyapının savaş uçaklarıyla vurulduğunu açıkladı.

İsrail, Lübnan'daki Hizbullah hedeflerine hava saldırısı düzenlediğini duyurdu
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]

İsrail ordusu tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, Hizbullah'ın Lübnan'ın güneyinde yer alan Marun er-Ras bölgesindeki gözlem noktası ve askeri altyapısı savaş uçaklarıyla hedef alındı.

Aynı bölgede Hizbullah'a ait tanksavar füze grubunun tespit edildiği ve yine hava saldırısıyla imha edildiği aktarıldı.

Hizbullah, daha önce yaptığı açıklamada, sınırda yer alan İsrail'e ait 4 askeri noktaya saldırı düzenlendiklerini duyurmuştu.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim 2023'ten bu yana yaşanan çatışmalarda 147 Hizbullah mensubu, 28 Lübnanlı sivil, 5 İsrailli sivil ve 9 İsrail askeri hayatını kaybetti.

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