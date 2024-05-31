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Dünya
AA 31.05.2024 14:31

İsrail, İspanya'nın konsolosluğuna getirilen kısıtlamaların kaldırılması talebini reddetti

İsrail, İspanya'nın işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan konsolosluğuna getirilen kısıtlamaların kaldırılması talebinin reddedildiğini bildirdi.

İsrail, İspanya'nın konsolosluğuna getirilen kısıtlamaların kaldırılması talebini reddetti
[Fotograf: AA]

İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz, konuya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Katz, İspanya Dışişleri Bakanı Manuel Albares'in İspanya'nın Doğu Kudüs'teki konsolosluğuna getirilen kısıtlamaların kaldırılmasına ilişkin talebini reddettiğini belirtti.

İspanya'nın Doğu Kudüs'teki konsolosluğuyla işgal altındaki Batı Şeria'da ikamet eden Filistinliler arasındaki bağlantının "İsrail'in ulusal güvenliğine tehdit olacağı" iddiasında bulunan Katz, bunun tamamen yasaklanacağını kaydetti.

Katz, İspanya'nın Doğu Kudüs'teki konsolosluğuna yönelik kısıtlamaların "sıkı şekilde uygulanacağını" aktararak, "İhlaller gerçekleşirse, Kudüs'teki İspanyol Konsolosluğunun kapatılmasına kadar varabilecek ek önlemler alınacaktır." ifadesini kullandı.

İsrail Dışişleri Bakanlığı, Filistin devletini tanıyacağını duyurmasının ardından İspanya'nın Doğu Kudüs'te yer alan konsolosluğundan 1 Haziran itibarıyla Batı Şeria'da ikamet eden Filistinlilere hizmet vermeyi durdurmasını istemişti.

İspanya Dışişleri Bakanı Albares, yerel bir radyoya verdiği demeçte tel Aviv yönetimini bu kararından dönmeye çağırdığını belirtmişti.

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